Milan, Sergio Conceiçao: "La squadra sente ciò che c'è attorno al club e le scarpe diventano bollenti"

Sergio Conceiçao non indietreggia di un centimetro e non vuole mollare nonostante la terza sconfitta di fila del Milan e una zona Champions al momento distante nove punti: "È un momento per nulla facile, i giocatori percepiscono tutto ciò che avviene attorno a loro (la contestazione dei tifosi, ndr) ma conosco una sola strada per uscirne: lavorare e provare orgoglio per i colori che difendiamo. Dobbiamo dare il massimo ogni giorno per cambiare questa situazione, non mi piace parlare di sfortuna ma ci sono episodi che succedono durante la partita che sono per noi negativi e diventano decisivi per gli avversari". La società sta con lui e lo conferma anche dopo il ko: Moncada e Ibrahimovic hanno parlato con la squadra negli spogliatoi.