Milan, tutta l'amarezza di Giroud: "Fa male sbagliare, sono molto deluso"

Tra i grandi delusi in casa Milan dopo il ko con il Dortmund c'è Olivier Giroud. Il francese, dopo la grande prestazione col Psg con tanto di super-gol, ha 'tradito' sbagliando il rigore che poteva mettere in discesa il match di San Siro. Presente oggi a Milanello, l'ex Chelsea si è comunque fermato con i tifosi all'esterno del centro sportivo di Carnago. Proprio a loro il bomber 37enne ha esternato tutta la sua amarezza: "Fa male sbagliare, anche per i tifosi. Dopo quello che abbiamo fatto contro il Psg sono molto molto deluso".