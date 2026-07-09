Inter, a Hong Kong tram nerazzurro in vista amichevole con Manchester City

09 Lug 2026 - 17:36
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Hong Kong si tinge di nerazzurro in vista della sfida tra Inter e Manchester City, in programma sabato 1 agosto durante l'Hong Kong Football Festival. Per l'occasione, il club nerazzurro lancia una caratteristica attivazione urbana che accompagnerà tifosi e appassionati verso uno degli appuntamenti più prestigiosi del tour estivo. Dal 9 luglio al 3 agosto - si legge nella nota - un tram interamente brandizzato Inter in stile milanese percorrerà le strade di Hong Kong, trasformandosi in una vera e propria cartolina itinerante del Club nel cuore dell'Asia. Il tram, uno dei simboli tipicamente milanesi, attraverserà Hong Kong Island dall'alba al tramonto, toccando alcuni dei luoghi più iconici della città: partendo dal Western Market Terminus attraverserà il distretto finanziario di Central, passando per il celebre incrocio di Causeway Bay fino al lungomare di Shau Kei Wan. Un viaggio quotidiano che unirà Milano a una delle metropoli più internazionali di tutta l'Asia, la vita urbana che si mischia ai colori nerazzurri, rafforzando la presenza del club nella regione. 

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