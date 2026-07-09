Siracusa e Trapani deferite al Tribunale Federale Nazionale

Il procuratore federale, a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Trapani e Siracusa nonché i rispettivi legali rappresentanti per una serie di violazioni di natura amministrativa. Per quanto riguarda il Trapani "Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Valerio Chiarelli, rispettivamente presidente, procuratori della società e dirigente della società, sono stati deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 31 maggio 2026, al deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione in merito alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre, è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S". In merito al Siracusa invece "Alessandro Ricci, presidente della società, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 31 maggio 2026, al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026, approvata dall'organo amministrativo e contenente il giudizio della società di revisione nonché per non aver provveduto, entro lo stesso termine del 31 maggio 2026, al deposito dei prospetti contenenti rispettivamente l'indicatore di liquidità, l'indicatore di indebitamento e l'indicatore di costo del lavoro allargato. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre, è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S.".