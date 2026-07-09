Serie B, sorteggio calendario 2026/27 il 22 luglio ad Ascoli

Sarà lo storico Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno a ospitare la presentazione del calendario per la prossima Serie BKT, la 2026/2027, giunta alla sua 95/a edizione. L'evento si terrà mercoledì 22 luglio, alle ore 18 organizzato dalla Lega Serie B, dal Comune di Ascoli e dall'Ascoli calcio 1898. Con la scelta del Teatro dei Filarmonici, la Lega Serie B sottolinea ancora una volta la volontà di valorizzare le eccellenze del territorio italiano. Considerato un vero e proprio gioiellino della 'Città delle Cento Torri', il teatro fu costruito tra il 1829 e il 1831 per poi essere inaugurato l'anno successivo. Caratterizzato dalla tipica forma a ferro di cavallo e da una capienza di 280 posti, l'edificio custodisce al suo interno preziosi stucchi ornamentali, decorazioni a cassettoni e le sculture di Giorgio Paci. Ceduto al Comune nel 1994, il teatro è stato restituito al pubblico nel 2018 al termine di un imponente lavoro di restauro. In questa prestigiosa cornice artistica verranno svelate tutte le giornate del torneo e il cammino delle 20 squadre partecipanti.