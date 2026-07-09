Torino, nello staff di Abate anche l'ex rossonero Biglia

Il Torino ha svelato il nuovo staff tecnico per la stagione 2026/2027, tra gli uomini del nuovo allenatore Ignazio Abate figura un ex calciatore con un lungo passato in Serie A. Tra i collaboratori, infatti, c'è Lucas Biglia, classe 1986, che in Italia ha vestito le maglie di Lazio e Milan. Il vice-allenatore di Abate, invece, sarà Gabriel Raimondi: per lui si tratta di un ritorno al Toro dopo la prima esperienza in granata sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. Il club di Urbano Cairo ha ufficializzato anche lo staff sanitario: il nuovo responsabile del settore medico sarà Paolo Gola, mentre lasciano gli "storici" Daniele Mozzone (medico per 11 anni al Toro) e Gianluca Beccia (massofisioterapista per 14 stagioni sotto in granata).