Christian Eriksen non ha paura: pronto a tornare nuovamente in campo

Il centrocampista danese Christian Eriksen si appresta a iniziare un programma di riabilitazione individuale in Danimarca per riprendere la sua carriera nel calcio professionistico, ignorando il secondo collasso subito il mese scorso. Lo scrive il Daily Mail. Nonostante le forti preoccupazioni e i pareri contrari espressi dai dottori sulla sua salute, la ferma determinazione del giocatore ha prevalso, spingendolo a rifiutare l'idea del ritiro e a pianificare il proprio percorso per un rientro in campo.