Milan, senti Musah: "Abbiamo una squadra forte, possiamo fare grandi cose"

Sempre impegnato in queste prime tre uscite stagionali del Milan (a referto anche un assist per Okafor contro il Torino), Yunus Musah è uno dei volti giovani del Milan. Appena 21enne l'ex Valencia ha già una discreta esperienza: con Fonseca l'americano è destinato a giocare maggiormente a centrocampo dopo aver giocato in tanti ruoli nel primo anno in rossonero agli ordini di Pioli. Molto ottimista, il classe 2002 non è affatto scoraggiato dall'inizio a handicap di Calabria e compagni, capaci di raccogliere appena due punti in Serie A in tre partite: "Io sono ambizioso e credo in questo gruppo: abbiamo una squadra forte - le sue parole in una intervista esclusiva concessa a SportMediaset -. Se impariamo le cose alzando il livello credo che possiamo fare grandissime cose in questa stagione".