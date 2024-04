Milan, sarà un aprile di fuoco: Pioli si affida a Leao

MILAN

I rossoneri si giocano tutto in un mese: prima i quarti di Europa League con la Roma, poi il derby per rimandare la festa dell’Inter e infine la sfida Champions con la Juve

Dopo un inverno costellato di infortuni in cui ha detto addio alla Champions (e quindi al Mondiale per Club), al sogno scudetto e ha visto mettere la sua panchina in discussione, Stefano Pioli si è ripreso il Milan con un mese di marzo da sei vittorie in altrettante partite e ora il tecnico rossonero si prepara ad affrontare il mese di aprile, che si preannuncia come uno dei più infuocati degli ultimi anni. Nei prossimi 30 giorni il Diavolo infatti si gioca tutto: in ordine cronologico arrivano prima i quarti di finale di Europa League contro la Roma, poi il derby nel Meazza rossonero in cui è imperativo rimandare la festa scudetto dell'Inter, e infine lo scontro diretto con la Juventus per il secondo posto che vale la qualificazione alla prossima Supercoppa.

Una serie di impegni decisivi per la stagione dei rossoneri e probabilmente anche per il futuro della panchina di Pioli, perché nonostante le parole dell'ad Furlani ("Sarebbe ingeneroso valutarlo in base al futuro percorso in Europa League o all’esito del derby, per quanto importante sia"), sembra chiaro che il destino del tecnico sarà deciso proprio dal doppio derby con la Roma in Europa League e con l'Inter in campionato.

L'obiettivo di Pioli e di tutto l'ambiente è quindi quello di fare un altro filotto di risultati positivi, per andare avanti in Europa League e provare a vincerla per la prima volta nella storia del club e soprattutto per provare a evitare quella che sarebbe un'umiliazione storica: vedere i cugini festeggiare la seconda stella nel San Siro rossonero. A otto giornate dalla fine l'Inter ha 14 punti di vantaggio, il che vuol dire che gliene mancano 11 per iniziare la festa e il derby si gioca tra tre giornate: dando per scontato che i nerazzurri faranno sei punti con Udinese e Cagliari, il Milan dovrà necessariamente battere Lecce e Sassuolo per non arrivare al 22 aprile con un solo risultato a disposizione (se i punti di svantaggio resteranno 14 infatti, basterebbe un pareggio nel derby per non vedere esultare i cugini in casa propria).

Un filotto che per quanto complicato oggi sembra un po' più possibile, grazie alle sei vittorie consecutive e soprattutto grazie al momento di forma di Rafa Leao, vero e proprio trascinatore dell'ultimo periodo che ha raggiunto quota 11 di gol e assist in stagione. Pioli si aggrappa alla sua stella per questo finale di stagione in cui lui e il Milan si giocano davvero tutto.

Vedi anche Milan Milan, per risolvere il problema infortuni Ibra punta su Steve Tashjian

IL CALENDARIO DEL MESE DI APRILE:

06/04, ore 15: Milan-Lecce, Serie A

11/04, ore 21: Milan-Roma, Europa League

14/04, ore 15: Sassuolo-Milan, Serie A

18/04, ore 21: Roma-Milan, Europa League

22/04, ore 20.45: Milan-Inter, Serie A

28/04, data e orario da confermare: Juventus-Milan, Serie A