Supercoppa Italiana, confermate per il 2025 le Final Four in Arabia: tutto su Mediaset

E' UFFICIALE

L'assemblea di Lega ha confermato il format andato in scena lo scorso gennaio per la prima volta in assoluto

© twitter Adesso è anche ufficiale: la prossima Supercoppa Italiana si giocherà ancora in Arabia Saudita, e sempre col format delle Final Four. Ossia saranno quattro club a contendersi il trofeo alzato al cielo dall'Inter nell'ultima edizione. L'ok è arrivato dopo l'assemblea della Lega Serie A svolatasi stamane: il periodo scelto è quello di gennaio 2025, con le due semifinali e poi la successiva finalissima. L'evento, dal grande richiamo nazionale e non, sarà trasmesso, ancora una volta, in esclusiva sulle reti Mediaset. Esclusiva che si protrarrà fino alla stagione 2026-2027.

"Nel corso della riunione le società hanno affrontato il tema del calendario delle proprie competizioni, confermando il format a 4 squadre per la disputa della Supercoppa, in programma nel mese di gennaio 2025 in Arabia Saudita" si legge nella nota diramata dalla Lega. Al momento, considerata la classifica di Serie A, e le due semifinali d'andata di Coppa Italia in programma la prossima settimana (il 2 aprile Juve-Lazio, il giorno seguente Fiorentina-Atalanta), sarebbero certe di partecipare alle Final Four Inter, Milan, e le due finaliste della Coppa Italia. Evento, anche quest'ultimo, trasmesso in esclusiva da Mediaset.

Al pari della Supercoppa Italiana, che ha fatto il pieno di ascolti nella finalissima tra Inter e Napoli dello scorso 22 gennaio con oltre 7,1 mln di spettatori su Canale 5 (bene anche il post-partita sulla rete ammiraglia condotto da Monica Bertini con tanti ospiti), anche i diritti per la trasmissione della Coppa Italia in esclusiva su tutte le piattaforme sono stati acquisiti da Mediaset fino alla stagione 2026-2027, a conferma della forte attenzione dell'azienda di Cologno Monzese verso lo sport.