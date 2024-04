Pulisic, parla papà Marko: "Convinto da Pioli, ama il Milan e vuole restare qui"

MILAN

Marko Pulisic, papà del rossonero, si gode l'annata del figlio che, salvo clamorose offerte, resterà ancora in Italia

Al Milan Christian Pulisic sta vivendo la miglior stagione della propria carriera. Prestazioni, quelle del 25enne americano, che hanno fatto accendere su di lui le luci dei riflettori del mercato, ma lui di muoversi da Milano non ne avrebbe intenzione. A confermarlo è stato Marko Pulisic, il papà, che ai microfoni del proprio podcast ha raccontato il momento del figlio, tra le gioie in rossonero e quelle con la maglia a stelle e strisce: "Milano gli piace, sente la fiducia di Pioli. Christian ama il Milan e vuole restare".

Nel corso del podcast Soccer unplugged with Mark Pulisic, il papà del numero 11 rossonero ha raccontato com'è andata la trattativa per far arrivare Christian al Milan: "Ha avuto la fiducia di tutti: Pioli si fida, lo fa giocare sempre e non lo sostituisce subito se le cose vanno male. Poi Milano gli piace e dei compagni mi parla sempre bene: Tomori e Giroud lo hanno aiutato molto, quando si è trattato di scegliere il Milan. Mai parlato con Cardinale durante la negoziazione. Invece è stata fondamentale una chiamata Zoom con Pioli: è andata molto bene, Christian ha capito quale fosse il progetto su di lui e ha detto sì". Vedi anche Milan Pulisic: "Volevo un'opportunità e il Milan me l'ha data. Europa League? Lotteremo per vincerla"

E si è anche sbilanciato sul futuro: "Il calcio cambia in fretta e da tempo abbiamo capito che questo è un business: si può pensare solo short term, a breve termine. Ma sia chiaro: Christian ama il Milan e vuole restare. Abita a Busto Arsizio per essere vicino a Milanello, sta arrivando a parlare italiano e si trova benissimo con compagni come Loftus-Cheek e Musah”.

Sulla stagione del figlio ha aggiunto: "Credo ci sia una percezione sbagliata: per me non è vero che Christian al Chelsea abbia deluso. Semplicemente, non giocava regolarmente. E poi vi dico, per me sta arrivando ora al suo picco: ha 25 anni, lavora duro per sviluppare il suo gioco ed è rispettato dai compagni".

E sulla nazionale americana, con cui Pulisic ha vinto la Concacaf Nations League durante l'ultima pausa, ha sottolineato: "Ama rappresentare la sua nazione e le partite con gli Stati Uniti gli presentano difficoltà nuove. A volte lo marcano in due o tre e Christian deve trovare soluzioni inedite. Tutto bene, gli unici problemi sono i viaggi e il fuso orario…”.