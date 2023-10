Milan, mistero risolto: Roback è tornato al Norrköping

DOPO LA SCOMPARSA

L'attaccante svedese classe 2003 si è presentato al campo d'allenamento e ha avuto un colloquio col ds Martinsson

Roback era sbarcato al Milan nell'estate 2020 dagli svedesi dell'Hammarby (club di cui è proprietario anche Ibrahimovic) e dopo un paio di stagioni in Primavera, condite da un debutto in prima squadra in un match di Coppa Italia del gennaio 2022, era stato girato in prestito prima al Nordsjaelland, in Danimarca, poi al Norrköping nel suo paese natale. A breve farà rientro a Milanello, visto che il suo prestito scade a novembre e che è legato da un contratto con i rossoneri fino al 2025. Resta naturalmente da capire quale sia stato il motivo del suo allontanamento e quale impatto potrà avere sul prosieguo della sua carriera.