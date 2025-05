Un tocco delizioso a sorprendere Sommer, la palla finita sulla traversa e un dubbio lasciat a molti: Lamine Yamal, sul 3-3 di Barcellona-Inter, voleva tirare o gli è uscita una strana traiettoria cercando Raphinha sul secondo palo? "Non l'ho visto, volevo tirare ma Ferran Torres me l'ha fatta rimbalzare davanti ed è per questo che è uscita così la traiettoria" ha spiegato il 17enne a CBS.