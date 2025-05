Ivan Perisic oggi gioca nel PSV, ex squadra di Dumfries, ma ancora segue l'Inter, dove entrambi hanno giocato assieme. L'esterno croato ha commentato su Instagram il 3-3 tra nerazzurri e Barcellona: "Partita pazza" per poi rivolgersi a Dumfries: "Non saresti così offensivo contro di me! Sono così orgoglioso, il duro lavoro paga".