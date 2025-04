Barcellona, Raphinha: "Inaccettabile prendere tre gol in casa"

"Giocando in casa, sentiamo che avremmo potuto ottenere un risultato molto migliore. Ma, ancora una volta, abbiamo subito molti gol in casa. È inaccettabile subirne così tanti qui, ma dobbiamo anche riconoscere che l'Inter ha giocato molto bene". Lo ha detto Raphinha a Movistar +. "I calci d'angolo sono uno dei loro punti di forza e abbiamo cercato di gestirli al meglio - ha detto ancora il brasiliano -. L'importante è portare a casa un risultato, e ora tutto può ancora succedere. Ci prepareremo molto meglio per la prossima settimana, andando lì per provare a qualificarci", ha aggiunto. "Dobbiamo mantenere la calma e giocare la nostra partita. Volevamo un risultato positivo, vogliamo sempre tornare a casa con una vittoria - ha concluso Raphinha -, ma non è nemmeno il risultato peggiore".