Kasper Schmeichel si ritira a 39 anni dal calcio giocato

27 Mag 2026 - 11:52
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kasper schmeichel © Getty Images

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Il portiere danese del Celtic Glasgow, Kasper Schmeichel, 39 anni, ha annunciato oggi il suo ritiro a seguito di un grave infortunio alla spalla. "Quando il mio contratto con il Celtic scadrà a giugno, porrò fine alla mia carriera calcistica professionistica", ha dichiarato alla televisione danese TV2. "Questa decisione è stata presa dopo aver consultato diversi chirurghi, specialisti della spalla, che mi hanno spiegato che non avrei dovuto contare sulla possibilità di tornare a giocare ai massimi livelli", ha aggiunto. Schmeichel ha aggravato un infortunio subito lo scorso anno con la nazionale danese durante una partita di spareggio di Europa League contro lo Stoccarda a febbraio. "Non è divertente, non è affatto così che avrei voluto che finisse la mia carriera. Ma d'altra parte, tutto ha una fine", ha concluso. Portiere del Leicester City dal 2011 al 2022, Kasper Schmeichel ha fatto parte della straordinaria cavalcata delle Foxes di Claudio Ranieri verso lo storico titolo di Premier League nel 2016, prima di vincere la FA Cup contro il Chelsea cinque anni dopo. Dopo brevi esperienze al Nizza e poi all'Anderlecht, ha giocato per il Celtic dal 2024. Figlio di Peter Schmeichel, il leggendario ex portiere del Manchester United al quale veniva spesso paragonato, è cresciuto nelle giovanili dei rivali del Manchester City e ha collezionato 120 presenze con la nazionale danese.

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