Mondiali: il Marocco si affida all'esperienza di Hakimi e Diaz

27 Mag 2026 - 11:47
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Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain e Brahim Diaz del Real Madrid saranno le stelle del Marocco ai Mondiali del 2026, secondo la lista dei convocati presentata a Rabat dal commissario tecnico dei Leoni dell'Atlante, Mohamed Ouahbi, che ha chiamato in nazionale anche nuovi talenti, come Ayoub Bouaddi. Nominato tre mesi fa, il successore di Walid Regragui ha mantenuto il nucleo della squadra che ha partecipato alla Coppa d'Africa di dicembre-gennaio, tra cui il portiere Yassine Bounou, il difensore Noussair Mazraoui, i centrocampisti Neil El Aynaoui e Bilal El Khannouss e l'attaccante Ayoub El Kaabi. In difesa, ha convocato l'esperto Nayef Aguerd, nonostante la sua assenza dal campo da quando si è sottoposto a un intervento chirurgico a metà marzo per curare una pubalgia persistente. La sua rosa comprende anche giovani talenti, che l'ex allenatore dell'Under 20 ha convocato per la prima volta a marzo per le prime due amichevoli, come il difensore Issa Diop e il centrocampista Samir El Mourabet. Il Marocco farà il suo debutto ai Mondiali il 14 giugno contro il Brasile nella sfida del Gruppo C, che comprende anche Scozia e Haiti. La lista dei 26 giocatori. - Portieri: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR) - difensori: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anas Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Bellammari (Al Ahly), Achraf Hakimi (PSG), Zakaria El Ouahdi (Genk), Nayef Aguerd (Olympique Marsiglia), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (KV Mechelen), Issa Diop (Fulham) - centrocampisti: Samir El Mourabet (Strasburgo), Ayoub Bouaddi (LOSC Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stoccarda), Ismaël Saibari (PSV Eindhoven) - attaccanti: Abdesamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessim (Strasburgo), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Francoforte).

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