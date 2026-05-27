L'eroe del Leicester Kasper Schmeichel annuncia il ritiro a 39 anni

Kasper Schemichel ha annunciato il ritiro. Il portiere danese protagonista dello storico scudetto del Leicester nel 2015-16 appenderà i guanti al chiodo il 30 giugno, quando scadrà il contratto che lo lega al Celtic. Schemichel aveva subito un grave infortunio alla spalla a febbraio e aveva già lasciato intendere che questa sarebbe potuta essere la sua ultima stagione. L'annuncio ufficiale è arrivato nel corso di un'intervista alla televisione danese TV 2: "Ho consultato diversi chirurghi e specialisti riguardo alla mia spalla, e mi hanno spiegato che non dovrei aspettarmi di giocare di nuovo ai massimi livelli. Ci ho pensato molto, ma credo che sia il momento giusto per lasciare". Il suo nome è legato alle stagioni vissute in Inghilterra con il Leicester, dal 2011 al 2022, dalla promozione in Premier allo scudetto fino ai quarti di Champions e alla vittoria dell'FA Cup. Ora la carriera con i club chiusa da campione con il Celtic, con cui ha vinto due campionati (quest'anno all'ultima giornata), una Coppa di Scozia e una Coppa di Lega scozzese. In Nazionale l'ultima partita è stata invece la sconfitta contro la Scozia nella partita decisiva per la qualificazione al Mondiale.