Bari, Dorval va ai mondiali e si scusa con i tifosi per la retrocessione

Il difensore del Bari Mehdi Dorval è stato convocato dalla nazionale dell'Algeria su indicazione del ct Vladimir Petkovic e sui social ha pubblicato un post per scusarsi con la tifoseria biancorossa dopo la retrocessione del club in Serie C. "Sono consapevole - scrive il terzino - che molti mi criticheranno, mi insulteranno e non crederanno alle mie parole. Nonostante questo, sento il dovere di chiedervi scusa. Scusate se non siamo riusciti a salvare la categoria. Scusate se abbiamo deluso una città intera, se abbiamo commesso tanti errori e se non siamo riusciti a darvi ciò che meritavate". Poi quasi un congedo dalla piazza sportiva: "Bari per me è casa. In questi anni - aggiunge il difensore - qui sono cresciuto tanto, come calciatore e come uomo. Ho sbagliato, sono caduto tante volte, ma mi sono sempre rialzato grazie all'amore e al sostegno che mi avete dato ogni giorno. Allo stesso tempo sono consapevole di quanto io abbia dato per onorare questi colori, sono arrivato qui da sconosciuto e, grazie a questa piazza, ho realizzato il sogno di rappresentare la mia Nazionale. Per questo vi sarò per sempre grato". La conclusione di Dorval: "Amo questa città. È diventata la mia seconda casa e lo sarà per sempre. Non chiedo comprensione, chiedo solo scusa. Non so cosa succederà in futuro, ma l'unica cosa che mi auguro, e che auguro a tutti voi, è che Bari torni presto dove merita di stare".

