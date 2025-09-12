Logo SportMediaset
VERSO MILAN-BOLOGNA

Milan, Rabiot è già in grande forma: test fisici ottimali, col Bologna può partire titolare

Il francese si è ridotto lo stipendio, ma avrà bonus legati ai risultati personali e di squadra. Al suo fianco il 40enne Modric: "Come regalo voglio un trofeo col Milan"

12 Set 2025 - 10:43
© Getty Images

© Getty Images

La sosta è alle spalle, il tempo del rodaggio è già finito e anche se Massimiliano Allegri non ha avuto a disposizione gran parte della rosa nelle ultime due settimane, il Milan si prepara a una mezza rivoluzione in mezzo al campo. Molto dipende dall'ultimo arrivato in ordine cronologico a Milanello: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, fortemente voluto proprio dal tecnico, ha impressionato nei test fisici svolti nel centro sportivo rossonero e contro il Bologna potrebbe partire dal primo minuto.

Il ruolo naturale nello scacchiere predisposto da Allegri è quello di mezzala sinistra al posto di uno tra Loftus-Cheek e Fofana, ma per la sfida contro i felsinei c'è da tenere conto anche delle fatiche dei giocatori chiamati a rappresentare la propria nazionale con voli intercontinentali e che, quindi, potrebbero partire dalla panchina (Pulisic, Estupinan, Gimenez) con conseguenti rotazioni in campo e l'inglese avanzato.

Rabiot, che ha convinto anche nelle partite disputate con la Francia, è pronto a essere protagonista in campo dopo aver fatto anche uno sforzo a livello economico per lasciare Marsiglia e raggiungere Allegri al Milan, il suo sponsor principale. In rossonero guadagnerà meno dei 5 milioni di euro netti previsti in Provenza, ma con bonus legati ai risultati in campo sia personali che di squadra.

Al suo fianco in mezzo al campo il francese troverà Luka Modric fresco di festeggiamenti a Milanello per i 40 anni e già titolare nelle prime due giornate di campionato: "Voglio solo un regalo quest'anno: vincere dei trofei con il Milan".

