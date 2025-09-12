Milan, Rabiot è già in grande forma: test fisici ottimali, col Bologna può partire titolare

La sosta è alle spalle, il tempo del rodaggio è già finito e anche se Massimiliano Allegri non ha avuto a disposizione gran parte della rosa nelle ultime due settimane, il Milan si prepara a una mezza rivoluzione in mezzo al campo. Molto dipende dall'ultimo arrivato in ordine cronologico a Milanello: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, fortemente voluto proprio dal tecnico, ha impressionato nei test fisici svolti nel centro sportivo rossonero e contro il Bologna potrebbe partire dal primo minuto.