Milan, Rabiot: "Non vedo l'ora di giocare il derby, sarebbe bello vincere con il Milan. Allegri fantastico"

Assente da inizio ottobre a causa di un problema al polpaccio, il centrocampista francese ha parlato così della sua condizione fisica: "Sto bene, in queste settimane ho lavorato in palestra e fuori. Mi manca solo il campo! Muscolarmente e a livello mentale sto molto bene". Sul suo periodo di assenza ha poi aggiunto: "Penso sempre di poter aiutare, se ci sono, siamo più forti. Do sempre tutto, faccio il massimo per i miei compagni. Ci sono stati momenti positivi e negativi, abbiamo fatto bene contro le grandi (Roma, Napoli e Atalanta) ma ci è mancato qualcosa contro Pisa e Parma. C'era meno concentrazione, la squadra era meno solida".