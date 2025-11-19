Logo SportMediaset

Calcio
LE PAROLE

Italia, Camarda: "La Nazionale maggiore un sogno, mi ispiro a Ibrahimovic"

L'attaccante dell'Under 21 si racconta e manda un messaggio al ct Gattuso

di Redazione
19 Nov 2025 - 13:02

Francesco Camarda è sulla cresta dell'onda in Under 21, ma non nasconde la sua ambizione di vestire un giorno anche la maglia della Nazionale maggiore. Finora è a quota 4 gol in 4 presenze con la selezione di Baldini, l'ultimo martedì sera nel 4-1 sul Montenegro, e a 17 anni il futuro è ancora tutto da vivere, sia con l'Italia, sia con Lecce e Milan: "Ho iniziato a giocare a quattro anni - ha raccontato per Generazione Azzurra a Vivo Azzurro TV -, in una squadra vicina al mio quartiere, la Forese. Quando ci ripenso e guardo a dove sono ora, questo mi dà motivazione e orgoglio. Devo e dovrò tutto alla mia famiglia, hanno fatto grandi sacrifici per me, come il trasferirsi quest’anno a Lecce. Quando ho esordito a San Siro con il Milan contro la Fiorentina mia mamma si è messa a piangere, perché era come se fosse in campo con me e il mio sogno l’avesse esaudito anche lei".

Camarda ha percorso tutta la trafila delle selezioni giovanili azzurre: "Ho iniziato in Under 15, la prima convocazione fu con la Slovenia e segnai anche. Capii subito l’importanza della maglia azzurra, fu una bellissima emozione. Sono passato dall’Under 16 con Zoratto, per poi salire quasi subito in Under 17 con mister Favo. Fra noi si è creato un bel rapporto e ancora adesso ci sentiamo. Abbiamo vinto quel bellissimo Europeo: si era creato un clima fantastico di fiducia fra noi e lo staff e non poteva andare diversamente. Poco dopo ho giocato anche l’Europeo Under 19 con mister Corradi e uscimmo in semifinale con la Spagna, un vero peccato perché anche lì potevamo andare in fondo".

Il percorso, sognando la Nazionale A "che spero un giorno possa arrivare, è il sogno di ognuno di noi" è in transito dall’Under 21: "Siamo un gruppo molto forte e unito. Ci troviamo proprio bene insieme e in campo si vede: quando c’è da essere seri siamo seri, ma fuori dal campo siamo come una famiglia. I gol arrivano per merito della squadra e del mister: nessun attaccante può segnare se i compagni non lo mettono nelle condizioni di farlo".

Camarda ha bruciato le tappe fin qui, dovendo anche adattarsi a compagni e avversari ben più strutturati di lui: "Quando ti trovi in campo con quelli più grandi devi aumentare forza fisica e mentale. Fin qui sono riuscito sempre ad adattarmi abbastanza bene ai ritmi, ma un conto è farlo quando hai 13 anni e giochi con quelli di 15, un conto è farlo ora a 17 in Serie A con uomini di 30 anni. Serve uno sforzo importante per adeguarsi ai tempi di gioco".

Per motivarsi, confessa infine, almeno una volta l’anno si rivede il film di Ibrahimovic: “Mi ispiro tanto a lui, a ciò che ha vissuto, alla carriera che ha avuto. È stato uno dei più forti al mondo, ha fatto la storia del calcio. Anche a me piace la boxe, così come le arti marziali tipo MMA e Kick Boxing. La cucina? Posso dire sia un mio hobby, in particolare la preparazione dei dolci e la pasticceria".

camarda
italia

