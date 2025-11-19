Italia, Camarda: "La Nazionale maggiore un sogno, mi ispiro a Ibrahimovic"

Francesco Camarda è sulla cresta dell'onda in Under 21, ma non nasconde la sua ambizione di vestire un giorno anche la maglia della Nazionale maggiore. Finora è a quota 4 gol in 4 presenze con la selezione di Baldini, l'ultimo martedì sera nel 4-1 sul Montenegro, e a 17 anni il futuro è ancora tutto da vivere, sia con l'Italia, sia con Lecce e Milan: "Ho iniziato a giocare a quattro anni - ha raccontato per Generazione Azzurra a Vivo Azzurro TV -, in una squadra vicina al mio quartiere, la Forese. Quando ci ripenso e guardo a dove sono ora, questo mi dà motivazione e orgoglio. Devo e dovrò tutto alla mia famiglia, hanno fatto grandi sacrifici per me, come il trasferirsi quest’anno a Lecce. Quando ho esordito a San Siro con il Milan contro la Fiorentina mia mamma si è messa a piangere, perché era come se fosse in campo con me e il mio sogno l’avesse esaudito anche lei".