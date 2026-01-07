Tragedia Crans-Montana, Dos Santos del Metz torna in Francia

Arrivano buone notizie per Tahirys Dos Santos, il calciatore del Metz rimasto gravemente ustionato nell'incendio scoppiato a Crans-Montana, in Svizzera, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio mentre cercava di salvare la sua ragazza. Nella giornata di ieri, il difensore ha lasciato la Germania, dove era ricoverato a Stoccarda, ed è stato trasferito a Metz, dove è stato ricoverato al Mercy Hospital, vicino alla sua famiglia. Secondo i suoi parenti, scrive l'Equipe, le sue condizioni sono in miglioramento, nonostante sia ancora affaticato. Sono in corso le valutazioni riguardanti la possibilità di un ulteriore intervento chirurgico.