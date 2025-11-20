Milan, Allegri sorride: Pulisic e Leao di nuovo insieme dopo quasi 100 giorni

Per entrambi sarà anche l'occasione per migliorare il proprio score nel derby. Leao, infatti, è fermo a quota 3 gol in 20 partite, mentre Pulisic ne ha segnati solamente 2 in 7, ma entrambi decisivi. Nella passata stagione, infatti, lo statunitense ha sbloccato il derby d'andata in campionato (vinto 2-1 dal Milan) e trovato il gol del pareggio nella finale di Supercoppa Italiana, vinta poi 3-2 proprio dal Milan. Numeri che fanno sorridere Allegri e sognare i tifosi rossoneri.