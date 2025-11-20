Milan, Allegri sorride: Pulisic e Leao di nuovo insieme dopo quasi 100 giorni

Rafa e Cristian partiranno insieme dal primo minuto contro l'Inter: non giocavano insieme dallo scorso 17 agostodi Martino Cozzi
Il Milan è pronto a riabbracciare Rafa Leao e Cristian Pulisic. A distanza di quasi 100 giorni dall'ultima volta, i due attaccanti torneranno a giocare insieme in attacco, cosa che non accadeva dallo scorso agosto, gara d'esordio in Coppa Italia contro il Bari. Convivenza che, però, è durata solamente un quarto d'ora abbondante a causa dell'infortunio al polpaccio di Leao, costretto a saltare le prime giornate di campionato. Dopo il rientro di Pulisic dall'infortunio, ecco che Max Allegri è pronto a rilanciarli insieme in campo dal primo minuto in occasione del derby in programma domenica sera.
Dopo anni passati "distanti" a occupare le fasce esterne del campo, Leao e Pulisic per la prima volta in stagione (o seconda, se preferite) si troveranno uno a fianco dell'altro nel 3-5-2 disegnato da Massimiliano Allegri. Una notizia importante in casa rossonera, visto lo scarso rendimento dei restanti attaccanti in rosa. Sia Gimenez che Nkunku non hanno convinto quando chiamati in causa, motivo per il quale il rientro a pieno regime dei due viene visto come una grandissima notizia. In questo inizio di stagione, infatti, Leao ha già messo a segno 5 gol, mentre Pulisic 6. Un totale di 11 sui 22 segnati dal Milan: esattamente il 50%. Numeri che definiscono, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la centralità dei due nel progetto rossonero.
Per entrambi sarà anche l'occasione per migliorare il proprio score nel derby. Leao, infatti, è fermo a quota 3 gol in 20 partite, mentre Pulisic ne ha segnati solamente 2 in 7, ma entrambi decisivi. Nella passata stagione, infatti, lo statunitense ha sbloccato il derby d'andata in campionato (vinto 2-1 dal Milan) e trovato il gol del pareggio nella finale di Supercoppa Italiana, vinta poi 3-2 proprio dal Milan. Numeri che fanno sorridere Allegri e sognare i tifosi rossoneri.