Milan, occhi su Simic: ecco chi è il gioiellino della Primavera di Abate

IL PROFILO

Il difensore serbo-tedesco si è già messo in luce in prima squadra nelle amichevoli estive, contro il Frosinone potrebbe fare il suo debutto ufficiale

La raffica di infortuni che ha colpito il Milan in questo avvio di stagione sta mettendo in grossa difficoltà Stefano Pioli, ma sta anche dando al tecnico rossonero l'occasione di lanciare qualche giovane talento. Contro la Fiorentina è toccato a Francesco Camarda, diventato il più giovane esordiente della storia della Serie A, mentre contro il Frosinone potrebbe essere la volta di Jan-Carlo Simic. Il difensore serbo classe 2005 rischia di essere una scelta quasi obbligata viste le assenze di Kalulu, Kjaer e, da ultimo, Thiaw.

Nato a Nürtingen, nel sud della Germania, il talentino della Primavera di Abate è di origine serba, possiede la doppia cittadinanza, ma ha disputato con la nazionale della Serbia tutta la trafila delle giovanili (attualmente è nel giro dell'Under 19). È sbarcato in rossonero nell'estate 2022 dopo diverse esperienze nelle giovanili di club tedeschi (per ultimo lo Stoccarda) e nella scorsa stagione si è subito conquistato un ruolo da protagonista, collezionando in tutto 36 presenze e 2 gol tra campionato, coppa e Youth League. In estate è arrivata la chiamata di Pioli per la tournée negli Usa con la prima squadra e il 4 novembre anche la prima convocazione in Serie A: si è accomodato in panchina contro l'Udinese e successivamente anche contro la Fiorentina, mentre ora è atteso da un probabile debutto contro il Frosinone.

È dotato di un'ottima stazza fisica (186 cm) che gli permette di farsi valere nel gioco aereo e anche di far male sui calci d'angolo, ma possiede anche un piede destro piuttosto educato, col quale spesso fa partire l'azione dal basso. Abate crede moltissimo in lui e ne ha fatto un perno della squadra, ora avrà la chance di mettersi alla prova nel calcio dei grandi.