Milan, record Camarda: il più giovane a esordire in Serie A

Francesco Camarda diventa il più giovane calciatore esordiente in Serie A di tutti i tempi: l'attaccante rossonero, nato il 10 marzo 2008, è entrato in campo all'83' di Milan-Fiorentina, al posto di Jovic, a 15 anni 8 mesi e 5 giorni. Batte Wisdom Amey del Bologna, il quale aveva debuttato in Serie A il 21 maggio del 2022 in Genoa-Bologna, all'età di 15 anni, 9 mesi e 1 giorno. All'ingresso in campo Camarda è stato accolto dal boato di San Siro.