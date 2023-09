Milan, Pioli: "Grande reazione, vittoria meritata. Adli può giocare da mediano"

MILAN

"Il club mi ha accontentato sul mercato e ho diverse opzioni. Sono contento della rosa, ho tante opzioni e giocatori pronti"

Dopo la vittoria contro il Cagliari, Stefano Pioli è soddisfatto della prestazione del Milan. "Dovevamo passare in vantaggio noi, ma non siamo stati concreti e abbiamo subito gol su un'ingenuità su rimessa laterale - ha spiegato il tecnico rossonero -. Siamo stati bravi a reagire con lucidità ribaltando il risultato portando avanti una gara con le nostre idee di gioco. Abbiamo vinto meritatamente". "Adli ha fatto bene. Ha interpretato questo ruolo dal ritiro con grande applicazione e voglia di migliorare - ha aggiunto -. Ha fatto tante cose buone, altre le può fare meglio, ma è una prestazione che mi dà la possibilità di considerare Adli davanti alla difesa".

"Il Cagliari ci ha aspettato e voleva partire con Luvumbo - ha continuato Pioli -. Qualche crepa ogni tanto si è vista, ma non abbiamo subito ripartenze pericolose. Abbiamo controllato la gara". E"ra una trasferta difficile perché il Cagliari voleva fare risultato - ha aggiunto analizzando ancora la gara -. Siamo stati bravi a livello caratteriale e a livello di lucidità sul piano dell'organizzazione e del gioco. Abbiamo vinto una partita che rischiava di diventare complicata dopo il gol preso". "Abbiamo preso gol su una rimessa laterale e l'attenzione va migliorare - ha proseguito -. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, ma non è facile comandare per 90' e non concedere nulla all'avversario. Dobbiamo gestire meglio la partita".

"Non ho tantissimi giocatori e lo preferisco, ma ne ho pochi e pronti per giocare. E' la quarta gara in dieci giorni - ha aggiunto Pioli parlando del turnover -. Nell'immediato magari si paga un po', ma a lungo termine avrò giocatori più motivati e meno rischi di infortunii. Non è che farò i cambi solo per le tante partite, ma anche per tenere alto il livello della squadra".

"Loftus-Cheek è un giocatore forte, molto completo, che ci dà tutto: palla, inserimento, fisico, palle inattive. È molto importante, ma va gestito visto che non ha giocato molto negli ultimi anni", ha proseguito parlando ancora dei singoli. "Okafor ha fatto una buona gara. E' diverso da Giroud, ma può giocare anche a sinistra. Ci sono tante soluzioni, ma anche tante partite- - ha aggiunto -. Ho tanti giocatori duttili, forse solo Chukwueze può giocare solo a destra. Sta recuperando una buona condizione anche Jovic, che col Verona mi aveva dato buone sensazioni". "Reijnders è un grandissimo giocatore, lo vorrei un po' più tra le linee a inserirsi. Ha una intelligenza e una pulizia tecnica... - ha concluso -. Oggi le ha provate. Anche Musah può giocare da mediano e questo mi fa stare tranquillo nella sostituzione di Krunic".