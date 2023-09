Serie A, Cagliari-Milan 1-3: Okafor, Tomori e Loftus-Cheek replicano a Luvumbo

CAGLIARI-MILAN 1-3

I rossoneri rimontano i rossoblù e salgono a 15 punti in classifica

Milan, tris "facile" a Cagliari

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Successo importante per il Milan, 3-1 in rimonta sul campo del Cagliari. Dopo un ottimo avvio dei rossoneri, i sardi la sbloccano al 29’ con Luvumbo. La squadra di Pioli rimedia immediatamente, con la prima gioia di Okafor (40’) e la zampata di Tomori prima del duplice fischio (46’). Nella ripresa gli ospiti la chiudono, con l’eurogol da fuori area di Loftus-Cheek, al 60’. Il Milan sale a quota 15 punti, con 5 vittorie su 6 in stagione. Unico ko nel derby con l'Inter.

LA PARTITA

Vittoria in rimonta per il Milan, 3-1 in trasferta contro il Cagliari. Partenza a razzo dei rossoneri, che sfiorano subito il vantaggio al secondo minuto con il diagonale potente da fuori area di Reijnders. Gli ospiti cercano di costruire andando sugli esterni, con i rossoblù che si lanciano in ripartenza. Poco prima del decimo minuto altra chance per la squadra di Pioli, con il colpo di testa di Okafor di poco alto. Nei contropiedi i sardi spaventano talvolta gli avversari, e clamorosamente stappano la partita al 29’: Nandez recupera palla nell’area di rigore del Milan e Luvumbo insacca il sinistro potente sul primo palo, sotto la traversa. La reazione dei meneghini non si fa attendere: dopo qualche minuto di smarrimento, al 40’ Okafor trova la prima gioia in rossonero con il tap-in vincente dell’1-1 (su errore di Radunovic). Poco prima della fine dei primi quarantacinque minuti il Milan completa la rimonta: corner rasoterra di Adli, stop a seguire di Reijnders dentro l’area e palla sul secondo palo forte e tesa messa in rete da Tomori, al 46’. Nella ripresa Ranieri inserisce Oristanio per Wieteska, per aumentare il peso offensivo della squadra. Al 56’ Luvumbo va vicino al 2-2, con Adli che si immola sulla conclusione dell’attaccante cagliaritano. I rossoblù aumentano la pressione e diventano sempre pericolosi, ma nel miglior momento dei padroni di casa ecco che arriva il 3-1: all’ora di gioco gran botta di Ruben Loftus-Cheek da fuori area, con il pallone che si insacca all’angolino. Nella mezzora finale gli uomini di Ranieri si spengono con il passare dei minuti: l’ultima girata di Oristianio, all’88’, viene respinta prontamente da Sportiello. Vince il Milan 3-1 e sale a 15 punti in classifica, con 5 successi su 6, agganciando momentaneamente l’Inter. Ancora fermo a 2 punti il Cagliari, ultimo in classifica dopo il successo dell’Empoli contro la Salernitana.

IL TABELLINO

Cagliari-Milan 1-3

Cagliari (5-4-1): Radunovic; Zappa (dal 36’ st Di Pardo), Wieteska (dal 1’ st Oristanio), Dossena, Hatzidiakos, Augello; Luvumbo, Sulemana (dal 23’ st Viola), Makoumbou (dal 38’ st Deiola), Nandez; Petagna (dal 24’ st Shomurodov). A disp.: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Obert, Azzi, Prati, Pavoletti. All. Ranieri.

Milan (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, T. Hernandez (dal 37’ st Bartesaghi); Adli (dal 14’ st Pobega), Loftus-Cheek, Reijnders (dal 14’ st Musah); Chukwueze (dal 24’ st Romero), Pulisic (dal 24’ st Leao), Okafor. A disp.: Mirante, Nava, Calabria, Kjaer, Pellegrino, Giroud. All. Pioli.

Arbitro: La Penna.

Marcatori: 29’ pt Luvumbo (C); 40’ pt Okafor, 46’ pt Tomori, 15’ st Loftus-Cheek (M).

Ammoniti: Wieteska, Zappa, Oristanio (C); Lofuts-Cheek (M).

LE STATISTICHE DI CAGLIARI-MILAN 1-3

Il Milan è la seconda squadra nella storia della Serie A a mandare in gol due giocatori inglesi differenti nella stessa partita (Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek) - prima ci era riuscita solo la Roma, il 18 dicembre 2021 contro l'Atalanta in trasferta (doppietta di Tammy Abraham e gol di Chris Smalling).

Da inizio maggio, solamente l’Inter (10) ha ottenuto più successi del Milan in Serie A (nove vittorie - 1N, 2P).

Il Milan ha segnato tre gol in un match esterno di Serie A per la prima volta da aprile scorso (4-0 vs Napoli al Maradona).

Noah Okafor è il secondo giocatore svizzero a segnare con la maglia del Milan in Serie A dopo Ricardo Rodríguez contro la SPAL, il 20 settembre 2017.

Con la reti di Noah Okafor e Fikayo Tomori, salgono a cinque le reti segnate dal Milan negli ultimi 15 minuti del primo tempo, più di qualsiasi altra squadra in questa Serie A.

Ruben Loftus-Cheek ha segnato una rete in un match dei maggiori cinque campionati europei per la prima volta da quello realizzato con la maglia del Fulham contro l’Everton in Premier League, il 22 novembre 2020.

Il Milan ha vinto una gara di Serie A dopo essere andata sotto il punteggio per la prima volta da settembre 2022 (in quel caso contro l’Inter, vittoria per 3-2).

Secondo gol in questo campionato per Zito Luvumbo: tra chi ha segnato almeno due reti in questa Serie A, il classe 2002 del Cagliari è il più giovane.

Il Cagliari ha realizzato solo due gol in queste prime sei gare di campionato, solo in un’occasione aveva segnato meno reti dopo le prime sette partite stagionali giocate nella massima serie (una nel 2008/09).

Nelle ultime due partecipazioni in Serie A (2021/22 e 2023/24), il Cagliari non ha conquistato nemmeno un successo nelle prime sei gare giocate nella competizione.

Il gol realizzato da Zito Luvumbo è il primo segnato da un giocatore del Cagliari in un match interno contro il Milan in Serie A da quello siglato da João Pedro, il 16 settembre 2018.

Stefano Pioli ha conquistato 200 vittorie da allenatore in Serie A.

Davide Bartesaghi (dicembre 2005) è il più giovane giocatore con almeno due presenze in questa Serie A

50ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Cagliari per Zito Luvumbo.