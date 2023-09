Cagliari-Milan, le pagelle: Pulisic dà la scossa, Chukwueze non sfonda

LE PAGELLE

I voti e i giudizi dei protagonisti della sfida all'Unipol Domus valida per la sesta giornata di Serie A

Milan, tris "facile" a Cagliari

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

CAGLIARI (3-5-2)

Radunovic 5 - molto incerto sulle uscite. Sul pareggio di Okafor e sul raddoppio di Tomori non è reattivo e sbaglia. In mezzo una buona parata su Theo Hernandez, ma gli errori pesano sul risultato

Wieteska 5,5 - sta addosso a Pulisic cercando di limitarlo, ma nell'azione del gol di Okafor non è posizionato correttamente e il Milan segna. (1' st Oristanio 6 - entra e dà vivacità al gioco dei sardi aumentando il peso della linea offensiva. Nel finale impegna Sportiello)

Dossena 6 - si prende cura di Okafor al centro della difesa e sbaglia poco. Sull'azione del pari la colpa non è sua

Hatzidiakos 6 - Chukwueze è un avversario da prendere con le pinze e preferisce rimanere basso per dare poco campo al nigeriano e non prestare il fianco alla sua rapidità. Augello e Nandez lo aiutano con i raddoppi

Zappa 5,5 - insieme a Wieteska presidia la fascia destra, ma sul gol del pareggio il posizionamento non è perfetto e Pulisic affonda il colpo. Pomeriggio complicato anche nella ripresa in marcatura sull'americano. (36' st Di Pardo sv - dentro nel finale)

Nandez 6,5 - lotta, fa legna in mediana e riparte. Raddoppia costantemente su Chukwueze, tiene alta la pressione e non molla fino alla fine

Makoumbou 5,5 - ringhia un po' su tutti in mezzo al campo, ma dalle sue parti Reijnders ha un altro passo con la palla tra i piedi e fatica a fare filtro. In fase di impostazione non si vede. (41' st Deiola sv -)

Sulemana 5,5 - guarda a vista Loftus-Cheek, ma non costruisce gioco. Pensa più a rompere che a impostare. (22' st Viola 5,5 - entra a risultato acquisito e non incide)

Augello 5,5 - Floenzi resta basso a protezione della corsia e ha poco spazio e occasioni per farsi vedere in profondità. Meglio quando prova ad accentrarsi, ma la prestazione non è brillante

Petagna 5 - nel tandem d'attacco sardo si occupa di difendere palla, fare la sponda e innescare gli inserimenti. Lavora molto col fisico, ma davanti non fa male. (22' st Shomurodov 5,5 - sostituisce Petagna, ma il Cagliari è sulle gambe e il Milan ormai è in controllo)

Luvumbo 7 - strappa, corre e attacca lo spazio con potenza, rapidità e tecnica. Quando spinge è dura arginarlo e riesce sempre a seminare il panico nell'area rossonera. Sblocca la gara con un bolide che fredda Sportiello. Lotta fino ai crampi

All.: Ranieri 5,5

A disp.: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Prati, Pavoletti, Obert, Azzi, Di Pardo.



MILAN (4-3-3)

Sportiello 6 - attento e preciso tra i pali. Il gol di Luvumbo lo prende sul suo palo, ma è un bolide ravvicinato che non gli lascia scampo. Nel finale reattivo su Oristanio

Florenzi 6 - Chukwueze tiene impegnata la fascia ed è costretto ad accentrarsi sbattendo contro il bunker rossonero. Fa il suo senza strafare, ma nemmeno senza spingere troppo

Thiaw 6 - Pavoletti gioca lontano dalla porta e ha vita facile in marcatura. Serata tranquilla

Tomori 6 - lotta con Luvumbo cercando lo scontro fisico, ma l'angolano quando parte palla al piede è devastante e da solo fatica a tenerlo a bada. Si guadagna la sufficienza firmando la rete del 2-1 in mischia

Hernandez 6 - resta alto per appoggiare la manovra, ma alle sue spalle si infila spesso Luvumbo. Impegna Radunovic nel primo tempo, ma con Pulisic davanti non è il solito stantuffo. Un po' meglio nella ripresa, ma la gara ormai è indirizzata. (44' st Bartesaghi sv - dentro nel finale)

Loftus-Cheek 6,5 - meno dinamico e dominante del solito sul piano fisico, ma comunque decisivo con un gran destro che mette il risultato al sicuro e chiude la gara in un momento delicato del match

Adli 6 - torna titolare dopo quasi un anno e un po' di ruggine si nota. Non tanto sulla tecnica, come dimostrano un paio di lanci col contagiri, quanto sulla lucidità nella gestione delle palle sporche. Sull'azione del gol che sblocca la gara pasticcia e l'accoppiata Nandez-Luvumbo non perdona. Nella ripresa chiude bene su Luvumbo, poi lascia il posto a Pobega. (14' st Pobega 6 - muscoli in mediana per blindare la gara)

Reijnders 6,5 - parte bene sfruttando lo spazio tra le linee e sfiorando il vantaggio con un bel diagonale, poi prende in mano la squadra in mediana gestendo il traffico con la solita qualità nel palleggio, ma senza lampi in verticale. (14' st Musah 6 - più muscolare di Reijnders, aumenta la fisicità e la "cattiveria" del centrocampo)

Chukwueze 5,5 - resta largo a destra, ma anche un po' fuori dal gioco. Nel primo tempo un paio di cose buone gli riescono, ma non bastano per sfondare la difesa rossoblù. Nella ripresa lascia spazio a Leao. (24' st Leao 5,5 - un po' svogliato, entra nel finale col Milan in vantaggio già di due reti e prova a innescare qualche ripartenza senza troppa convinzione)

Okafor 6 - timido e leggerino al centro dell'attacco. Nel primo tempo si divora una grande occasione in mezzo all'area, poi pareggia i conti approfittando di un errore di Radunovic. A bersaglio alla prima da titolare, ma Giroud è un'altra cosa in quella posizione

Pulisic 6,5 - Pioli lo piazza largo a sinistra. In avvio non riesce a trovare i tempi e la posizione giusta per spingere e accentrarsi con pericolosità, poi a fine primo tempo aumenta i giri, si accende e con la complicità di Radunovic regala a Okafor la palla del pareggio che innesca la reazione rossonera. Nella ripresa più a fuoco e incisivo nell'uno-contro-uno. (24' st Romero 5,5 - entra al posto di Pulisic, ma non si mette in mostra)

All.: Pioli 6,5

A disp.: Nava, Mirante, Calabria, Kjaer, Pellegrino, Giroud.