Milan, Pioli sotto esame: Rangnick anticipa l'arrivo a Milanello?

MILAN

Si profila una settimana di fuoco per il Milan targato Pioli. In ordine i rossoneri dovranno vedersela contro Lazio, Juve e Napoli. Una montagna da scalare per restare in corsa per un posto in Europa League e convincere la dirigenza a non intervenire subito in maniera drastica. Stando a "Il Giornale", infatti, Gazidis sarebbe molto preoccupato dalla situazione e se gli esiti dei prossimi "esami" dovessero essere deludenti, per salvare la stagione potrebbe essere anticipato l'arrivo di Ralf Rangnick.

Una mossa estrema, figlia di un momento complicato e di tanti punti interrogativi sul presente e sul futuro. A partire dalla posizione di Pioli. Numeri alla mano, del resto, il confronto con la scorsa stagione è impietoso. Rispetto alla marcia del Milan di Gattuso, che sfiorò la Champions, i rossoneri quest'anno hanno infatti otto punti in meno. Tanti, forse troppi per non mettere in guardia Gazidis & Co. e per non studiare un piano B con tanto di rivoluzione in panchina e non solo. Al momento, vista la classifica, per i vertici di Via Aldo Rossi l'obiettivo è la qualificazione all'Europa League. Senza se e senza ma. E se l'andatura rossonera dovesse zoppicare dopo i prossimi impegni, Gazidis potrebbe decidere di intervenire immediatamente e anticipare l'arrivo di Rangnick prima del 2 agosto.

Una svolta per guadagnare tempo, dare una scossa all'ambiente e gettare le basi per il futuro. Lo spazio tra la fine di questa stagione e l'inizio della prossima del resto sarà breve e un cambio in corsa potrebbe essere utile per testare i giocatori sul campo e capire la direzione da prendere sulle operazioni di mercato in entrata e in uscita. Stando sempre all'articolo di Franco Ordine su Il Giornale, inoltre, in questa direzione Gazidis avrebbe anche già parlato con Paolo Maldini, chiedendogli la disponibilità a ricoprire una mansione diversa da quella di responsabile dell'area tecnica e proponendogli un ruolo in ambito istituzionale. Un'accelerazione che mette ancora più pressione su Pioli e sulla squadra.