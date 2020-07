Milan: Szoboszlai osservato speciale... da Rangnick

Mentre il Napoli prova ad anticipare la concorrenza del Milan e ha già messo in calendario un incontro con l'agente del giocatore, i rossoneri spediscono un osservatore speciale in Austria per lui. Il lui in questione è Dominik Szoboszlai, stellina del Salisburgo che piace, per validissimi motivi, a mezza Europa. L'osservatore speciale, invece, è Ralf Rangnick, candidato numero uno alla panchina rossonera. Questi i fatti: mentre il Salisburgo strapazzava serenamente lo Sturm Graz (5-2 il risultato finale), aggiudicandosi il titolo nazionale, in tribuna ad assistere alla gara e a gustarsi il gollettino di Szoboszlai su punizione c'era, appunto, Rangnick, non va dimenticato uomo del gruppo Red Bull, di cui la formazione austriaca fa parte. Al lavoro per il Milan o semplicemente in "gita" di rappresentanza? Tutto possibile.