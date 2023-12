Milan, Pioli non rischia Leao: il portoghese non convocato contro l'Atalanta

VERSO ATALANTA-MILAN

L'attaccante è guarito ma non è partito per Bergamo: tornerà mercoledì in Champions contro il Newcastle

© Getty Images Rafa Leao non è partito per Bergamo con il resto della squadra e non sarà in campo sabato pomeriggio al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. L'allenamento di rifinitura non ha convinto del tutto Stefano Pioli che ha preferito non rischiare, anche se il portoghese è clinicamente guarito dalla lesione muscolare rimediata contro il Lecce quasi un mese fa. Una scelta dettata dal fatto che il numero 10 rossonero aveva fatto solo degli allenamenti parziali in gruppo, saltando la parte tecnico-tattica e anche per consentirgli di avere ancora qualche giorno a disposizione per essere al 100%. L'obiettivo è mandarlo in campo mercoledì a Newcastle nella decisiva trasferta di Champions League.

Leao sì, Leao no. Dopo aver sfogliato la margherita e aver assistito all'allenamento odierno, in casa Milan ha prevalso la prudenza massima. Si spiega così la decisione di non convocare per l'Atalanta il fuoriclasse portoghese, che al massimo si sarebbe accomodato in panchina con pochissime speranze di entrare.

