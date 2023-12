Pioli ritrova i gol di Giroud e si affida di nuovo a Theo. Aspettando Leao

VERSO ATALANTA-MILAN

Rossoneri con le scelte praticamente obbligate a Bergamo: Bennacer avrà ulteriore minutaggio

Aspettando Rafa Leao ecco Olivier Giroud. Il francese, che si è 'riposato' in Serie A per ben due partite tornerà a disposizione di Pioli in occasione di Atalanta-Milan. Il primo dei due appuntamenti decisivi in casa rossonera. Prima il Gasp, poi il Newcastle a domicilio: Pioli non ha alternative alla vittoria per dare ancora un senso alla stagione. Al Gewiss Stadium, dove l'ultimo successo risale al 3 ottobre del 2021 (3-2 il risultato finale), si rivedrà ancora Theo Hernandez da centrale di difesa: la formazione è pressoché scritta con un solo dubbio a centrocampo (Musah o Pobega al fianco di Rejnders). Lì dove avrà sicuramente spazio ancora Bennacer, voglioso di acquisire minuti dopo il rientro col Frosinone.

Pioli si affiderà nuovamente ai senatori: da loro cerca risposte, proprio quelle positive avute lo scorso sabato in occasione del match con i ciociari. Giroud, che in Serie A ha siglato tre gol nelle ultime tre uscite prima dello stop imposto dal Giudice Sportivo, deve riscattarsi dopo il 'tradimento' avvenuto in Champions col Borussia. Con un obiettivo primario: rimanere attaccati al treno di testa guidato da Inter e Juventus. L'ex Arsenal potrà pure rifarsi in coppa mercoledì quando ritroverà con buone probabilità Rafael Leao. Leao che spera però in una chiamata già per Bergamo: al massimo il portoghese sarà in panchina. Molto dipenderà dall'allenamento odierno e da quelli di domani.

E Theo Hernandez? Il francese, impeccabile nell'ultima gara da centrale, sarà riproposto ancora fuori posizione in attesa di Simon Kjaer. La cui esperienza potrebbe rivelarsi fondamentale con i Magpies in Champions al fianco di Tomori. In pochi giorni si deciderà la stagione del Milan, questa volta senza possibilità di appello.