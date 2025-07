Juventus, Locatelli: "Non siamo felici, ma consapevoli di aver dato tutto"

Manuel Locatelli ha commentato così l'eliminazione della sua Juventus dal Mondiale per Club: "Oggi abbiamo dato tutto nonostante giocassimo contro una squadra fortissima - le parole del capitano bianconero a Sportmediaset -. Loro hanno segnato, noi no: un peccato. L'unica gara davvero sbagliata in questo Mondiale è stata quella contro il Manchester City. La Juve, se esce, non deve essere mai felice, ma oggi abbiamo la consapevolezza di aver dato tutto".