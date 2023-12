Milan, personalizzato per Leao e Kjaer: Atalanta difficile, obiettivo Newcastle

MILAN

Verso il recupero anche il secondo portiere Sportiello, tornato ad allenarsi in maniera leggera

Arrivano buone notizie dall'infermeria in casa Milan: Rafael Leao e Simon Kjaer sono sempre più vicini al rientro. Difficile che i due possano essere a disposizione sabato contro l'Atalanta, probabile la loro presenza mercoledì a Newcastle nella sfida decisiva di Champions League. L'attaccante portoghese ha svolto un allenamento personalizzato sul campo a Milanello: la lesione è guarita, come hanno evidenziato gli esami svolti martedì, ora si tratta solamente di migliorare la condizione atletica per ritrovare la forma. Il difensore danese, fuori dal match con il Napoli, anche oggi ha svolto un allenamento di ri-atletizzazione sul campo.

La parola d'ordine in casa Milan è cautela e per questo motivo non verrà preso alcun rischio. È vero che Atalanta e Newcastle sono due crocevia importanti, ma ci sono ancora due terzi di stagione da giocare. Leao è fondamentale per questo Milan e anche i numeri lo provano: nelle ultime due stagioni il bilancio del Milan senza il suo campione è in rosso, con due sole vittorie, 5 sconfitte e una media punti di 0,86 a partita. Con Leao in squadra, invece, la media punti sale a 1,87. C'è un abisso insomma.

Buone news arrivano anche da Marco Sportiello. Il vice-Maignan, indisponibile dal 19 ottobre a causa di una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro, è tornato ad allenarsi in maniera blanda sul campo e il suo recupero procede secondo i piani prestabiliti.

