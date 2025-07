Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Real Madrid nel Mondiale per Club: "Abbiamo lavorato tanto e ci siamo allenati bene prima della partita, abbiamo disputato un buon match ma anche loro, sono incredibili. Non so se sono i favoriti per la vittoria finale, hanno il potenziale per farlo ma ci sono in corsa anche altre grandi squadre".