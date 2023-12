Premier League: il West Ham vince il Derby in casa del Tottenham. Newcastle ko

INGHILTERRA

Gli Hammers battono 2-1 in rimonta gli Spurs: Bowen e Ward-Prowse ribaltano il gol di Romero. L'Everton batte 3-0 il Newcastle

Il turno infrasettimanale di Premier League si conclude con il sorprendente successo nel Derby londinese del West Ham, che si impone 2-1 in rimonta sul Tottenham. Decidono Bowen (52') e Ward-Prowse (74') dopo l'iniziale vantaggio degli Spurs all'11' firmato da Romero. Sorride anche l'Everton, che stupisce tutti e batte 3-0 il Newcastle grazie ai gol nel finale di McNeil (79'), Doucouré (86') e dell'ex Udinese Beto (96').

TOTTENHAM-WEST HAM 1-2

La crisi è ufficiale: il Tottenham non sa più vincere. Arriva la quinta partita senza successi: e se il 3-3 con il City poteva portare fiducia alla formazione di Postecoglou, il ko per 2-1 nel Derby londinese con il West Ham toglie altre certezze agli Spurs. Eppure, la partita si mette subito bene per i padroni di casa, visto che all'11' Romero impatta perfettamente di testa sull'angolo battuto da Pedro Porro e fa 1-0. Nel primo tempo, però, il Tottenham non riesce a trovare il raddoppio e ad inizio ripresa incassa il pareggio. L'1-1 arriva grazie ad un rimpallo: al 52', Kudus conclude di sinistro, la sfera sbatte prima su Romero e poi su Davies, diventando un assist per Bowen che non sbaglia. La rete che decide il Derby, invece, è un harakiri degli Spurs: il retropassaggio di Udogie si trasforma in un filtrante per Ward-Prowse, che prima colpisce il palo, poi segna sulla ribattuta regalando la vittoria ai detentori della Conference League. Il West Ham sale così a 24 punti, a -3 dal Tottenham che ha ottenuto soltanto un pareggio negli ultimi 450 minuti di Premier League. Ed è la terza sconfitta consecutiva in casa.

EVERTON-NEWCASTLE 3-0

L'Everton travolge 3-0 il Newcastle, ma è un successo che matura soltanto negli ultimi 20 minuti di gioco, recupero compreso. Quattro i nomi che decidono la partita, ma uno di questi è dei Magpies: Kieran Trippier, che commette due errori sulle prime due reti dei Toffees. Al 79', infatti, l'ex Atletico perde palla e lancia in ripartenza McNeil, che si sposta il pallone sul sinistro e lo mette sotto la traversa per l'1-0. Sette minuti dopo va in scena il replay del vantaggio, ma stavolta McNeil mette al centro per Doucouré che non può sbagliare. Al 96', invece, c'è gloria anche per l'ex Udinese Beto, che entra poco prima del 2-0 e cala il tris nel recupero: Patterson lancia sulla destra il portoghese, dopo quasi metà campo si accentra e supera Dubravka in uscita. L'Everton sale così a 10 punti, tirandosi fuori dalla zona retrocessione nonostante il -10 di penalizzazione. Il Newcasatle, invece, resta a quota 26, al settimo posto e a -4 dalla Champions.