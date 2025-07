Primo allenamento a porte aperte per il Torino, che al Filadelfia ha chiamato a raccolta i tifosi ottenendo un'ottima risposta di pubblico. Circa 2000 persone hanno occupato le tribune dello stadio, dedicando cori in particolare al nuovo allenatore Marco Baroni e un'ovazione a Duvan Zapata. Lunedì la squadra sosterrà un allenamento mattutino e poi, nel pomeriggio, si sposterà in Trentino Alto-Adige a Prato allo Stelvio, dove rimarrà fino al prossimo 26 luglio.