Milan, pesante contestazione dei tifosi a Torino: "Tirate fuori i cog***i", "Andate a lavorare"

"Siamo tornati a Milanello abbiamo parlato con i giocatori, individualmente, anche con lo staff e il mister. È importante stare con loro, anche oggi abbiamo parlato in albergo" aveva detto Geoffrey Moncada prima del fischio d'inizio della sfida persa con il Torino. Lavoro che non ha dato i suoi frutti: nel mirino dei tifosi c'è anche la società, da Cardinale passando per Ibrahimovic. La curva rossonera, nel post-partita, ha attaccato anche lo stesso patron americano con il solito coro: "Cardinale devi vendere, vattene".