Un compleanno da ricordare a metà per Antonio Conte, che oggi compie 56 anni: prima gli auguri della Juventus, sua ex squadra sia da calciatore che da allenatore, ma poi la valanga di insulti sotto il post della società bianconera. In meno di mezz'ora, la pagina si è riempita di parole poco piacevoli da parte di alcuni utenti, rivolte proprio a Conte, che evidentemente non ha lasciato un bellissimo ricordo a Torino.