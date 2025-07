L'ex United Valencia eroe in Ecuador: convince un uomo a non suicidarsi

Bellissimo gesto dell'ex calciatore del Manchester United Valencia, che in Ecuador ha convinto un uomo a non suicidarsi. A raccontarlo è stato lo stesso ex calciatore, che ha spiegato di aver visto un ragazzo che stava per gettarsi giù da un ponte. A quel punto, ha fermato la macchina e lo ha convinto a non compiere l'estremo gesto. Valencia, bandiera del Manchester United dal 2009 al 2019, è stato anche capitano dei Red Devils.