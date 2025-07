Milan, Allegri: "Vogliamo tornare in Champions. Leao ha l'età matura per fare una stagione importante"

Il Milan tornerà in campo dopo buone prestazioni offerte contro l'Arsenal e soprattutto contro il Liverpool: un ulteriore test in cui Allegri cercherà conferme e nuove indicazioni utili in vista della prossima stagione. Il 17 agosto è in programma il primo appuntamento ufficiale con la sfida contro il Bari nel primo turno di Coppa Italia: "Giocheremo in un bello stadio contro una squadra che ha ottenuto bei risultati - ha proseguito il tecnico rossonero - Mi aspetto progressi a livello di condizione fisica e di tecnica. La cosa più bella e più importante di cui sono contento - ha detto a Eurosport - è che la squadra ha un livello propositivo e ha alzato di tanto il livello di sofferenza. Questo fa sì che, quando abbiamo la palla cerchiamo di giocare, quando non l'abbiamo la squadra difende tutta insieme". Poi su Leao, grande protagonista nel successo sui Reds con un gol e un assist ma non solo: "Ha qualità straordinarie. Credo stia crescendo; ha l'età matura per fare una stagione importante".