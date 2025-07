Condannato a 11 anni di carcere Liu Jun, ex dirigente di Suning e Inter

La Cina ha condannato due ex dirigenti della sua Federazione calcistica a oltre dieci anni di reclusione e a pesanti ammende per corruzione, nell’ambito di una lunga indagine anticorruzione. Lo riporta l’agenzia di stampa France-Presse. Liu Jun, ex presidente della Chinese Super League, è stato condannato a 11 anni di carcere e a una multa di 1,1 milioni di yuan (132.000 euro) da un tribunale della provincia centrale dello Hubei. Wang Xiaoping, ex responsabile della commissione disciplinare della Federazione calcistica cinese, è stato condannato a 10 anni e mezzo di carcere e a un’ammenda di 700.000 yuan (84.000 euro) da un altro tribunale della stessa provincia. In passato Liu è stato presidente dell’ormai scomparso Jiangsu Suning ed è stato nominato amministratore delegato ad interim dell’Inter nel 2016 (in sostituzione di Bolingbroke), subito dopo che il club era stato acquistato dal gruppo Suning.