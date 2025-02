"Ma il rilancio di Maignan vale come assist?". La papera del portiere del Milan scatena i social

Incredibile errore del portiere del Milan Mike Maignan dopo 5' della sfida dell'Olimpico Grande Torino contro i granata di Vanoli. Il francese, nel tentativo di anticipare Sanabria, è uscito dalla sua area ed è intervenuto con i piedi ma nel rilancio la palla è andata a sbattere sul compagno di squadra Thiaw e si è infilata alle sue spalle. Scatenati i social contro Maignan, già protagonista in negativo nell'andata dei playoff di Champions in casa del Feyenoord con una papera su gol di Paixao: "Ma il rilancio di Maignan vale come assist...?".