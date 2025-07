Milan, parla Ricci: "Bel feeling con Allegri, mi insegna i segreti del ruolo. Vogliamo la Champions"

L'obiettivo dichiarato dal Milan e dallo stesso Allegri in conferenza stampa è riportare il Milan in Champions League: "Per noi è la priorità - ha confermato Ricci -, ma andremo avanti step by step. La strada è giusta, ma non guardiamo troppo in là anche se tutti vogliamo sentire l'inno della Champions League. Con Loftus-Cheek e Fofana è tutto più semplice in mezzo al campo, ma la parola d'ordine è: non esaltarci".