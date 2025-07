Friedkin: "Roma-Cannes è più di un'amichevole"

"Oggi la Roma ospita il Cannes allo Stadio delle Tre Fontane per una speciale partita di precampionato: più di una semplice amichevole, è un momento di forte unità. Per la prima volta, due club della famiglia di marchi del Friedkin Group scenderanno in campo insieme". Lo scrivono i Friedkin sul profilo X del gruppo a poche ore dalla sfida di questo pomeriggio (ore 18) che metterà di fronte giallorossi e francesi in amichevole. Entrambe le società sono infatti di proprietà dei texani. Nel frattempo, nella notte, davanti l'impianto che ospiterà la gara è stato affisso uno striscione (dal contenuto volgare) di protesta contro il prezzo dei biglietti per la partita, "venti euro per un'amichevole...". Ma l'impianto sarà comunque riempito, previste oltre tremila presenze.