Allegri: "Non siamo favoriti, l'assenza di coppe non è un vantaggio. Siamo una squadra giovane"

Max ha poi parlato dei giovani che andranno inseriti in rosa: "Se uno è bravo gioca, non importa l'età. Siamo una squadra molto giovane ed è un buon vantaggio per il futuro. Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto perché di solito chi vince è sempre favorito. Poi c'è l'Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro. Ci sono anche Juve, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio. Tante squadre lotteranno per i primi quattro posti. Non giocare le coppe europee è un vantaggio? Potremo allenarci tutta la settimana, ma lo svantaggio sarà che il Milan deve giocare la Champions per confrontarsi con le coppe e con grandi avversari. Modric e Gimenez entreranno nel gruppo e qualche giovane tornerà con Milan Futuro e con la Primavera. Inizieremo così gli ultimi 15 giorni per arrivare preparati all'esordio in Coppa Italia contro il Bari. Estupinan è forte e si sta inserendo in un gruppo di ragazzi con valori importanti dentro e fuori dal campo".