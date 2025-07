Milan, Leao esalta Allegri: "Ha vinto, con lui è cambiato tutto e siamo squadra"

Massimiliano Allegri ha cambiato il Milan, parola di Rafa Leao. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Glory Perth, il portoghese ha esaltato il neo tecnico dei rossoneri, ammettendo come col suo arrivo qualcosa è cambiata nel gruppo che ora si sente più squadra rispetto al passato: "Abbiamo un allenatore con esperienza che ha già vinto qua al Milan. Siamo un gruppo giovane, con alcuni elementi più esperti che sono qua da tempo. Stiamo costruendo la squadra, con lo spirito giusto che aiuta anche quando non giochiamo bene. Rispetto al passato è cambiato tutto".