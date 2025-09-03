Milan, parla Loftus-Cheek: "Contento per l'arrivo di Allegri, con lui vogliamo tornare grandi"

Sette anni dopo l'ultima volta, Ruben Loftus-Cheek conquista nuovamente la convocazione dell'Inghilterra in vista delle qualificazioni al prossimo mondiale. Il centrocampista rossonero ha espresso la sua felicità proprio dal ritiro della nazionale: "Quando ho saputo della convocazione ero a casa di mia madre, è stato un bel momento, tornare dopo tutto questo tempo è bellissimo. Dopo il 2018 ho subito molti infortuni tra cui la rottura del tendine d'Achille, purtroppo questi ostacoli mi hanno impedito di godermi momenti così. È stato snervante seguire l'Inghilterra da lontano per tutto questo tempo." In nazionale, Loftus-Cheek riabbraccerà Thomas Tuchel, uno degli allenatori che più ha contribuito alla sua crescita come calciatore: "Quando arrivò al Chelsea, voleva che giocassi da esterno a tutta fascia e io inizialmente rifiutai. Con il tempo, però, ho iniziato a ricoprire quel ruolo e tanti altri, proprio perché sentivo la sua fiducia".