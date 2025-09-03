Milan, parla Loftus-Cheek: "Contento per l'arrivo di Allegri, con lui vogliamo tornare grandi"

Il centrocampista del Milan ha parlato dal ritiro dell'Inghilterra
Sette anni dopo l'ultima volta, Ruben Loftus-Cheek conquista nuovamente la convocazione dell'Inghilterra in vista delle qualificazioni al prossimo mondiale. Il centrocampista rossonero ha espresso la sua felicità proprio dal ritiro della nazionale: "Quando ho saputo della convocazione ero a casa di mia madre, è stato un bel momento, tornare dopo tutto questo tempo è bellissimo. Dopo il 2018 ho subito molti infortuni tra cui la rottura del tendine d'Achille, purtroppo questi ostacoli mi hanno impedito di godermi momenti così. È stato snervante seguire l'Inghilterra da lontano per tutto questo tempo." In nazionale, Loftus-Cheek riabbraccerà Thomas Tuchel, uno degli allenatori che più ha contribuito alla sua crescita come calciatore: "Quando arrivò al Chelsea, voleva che giocassi da esterno a tutta fascia e io inizialmente rifiutai. Con il tempo, però, ho iniziato a ricoprire quel ruolo e tanti altri, proprio perché sentivo la sua fiducia".
La convocazione arriva dopo un inizio di campionato che lo ha visto titolare nelle prime due uscite stagionali del Milan, con un goal segnato nella trasferta di Lecce: "In squadra siamo tutti contenti dell'arrivo di Allegri, è un allenatore intelligente ed esigente e ci sta trasmettendo tutta la sua energia. Vogliamo tornare grandi sotto la sua guida. Giocare in Italia mi sta aiutando a conoscere il calcio e a crescere come giocatore, conoscere diversi tipi di calcio mi fa sentire più completo".
