Milan, nessuna lesione legamentosa per Kjaer. Controllo ok per Ibra

MILAN

Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo. L'esame di risonanza a cui si è sottoposto questa mattina Simon Kjaer, uscito al 40' della sfida col Lecce per un infortunio al ginocchio destro, ha escluso un danno legamentoso. Una notizia positiva per il Milan, che deve già fare i conti con le assenze di Duarte (sta recuperando, sarà disponibile per la Roma) e Musacchio (stagione finita), anche se i tempi di recupero del centrale ex Atalanta non sono ancora noti. Il Milan riparte in quarta: poker al Lecce





































































































































Ultime gallery Vedi tutte

La sua presenza per la sfida di domenica contro la Roma resta a forte rischio, il trauma contusivo necessita di qualche giorno di riposo, come è molto a rischio anche la presenza di Zlatan Ibrahimovic: in mattinata l'attaccante ha svolto un nuovo esame, che è andato bene, ma oggi non si è allenato in gruppo (solo palestra) ed è molto difficile vederlo in campo contro i giallorossi. Più probabile il rientro per la gara con la Spal del 1 luglio.

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "Vittoria dedicata a Prati. Rangnick? Non mi interessa"

Vedi anche Milan Massara "conferma" Ibra: "Non esiste una squadra senza di lui"